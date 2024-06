[Aktualisiert 23.40 Uhr] Noch ist es nur ein Zwischenergebnis, und am heutigen Sonntag werden auch nur jene Stimmen ausgezählt, bei denen die Stimmzettel unverändert geblieben sind – die Wählerinnen und Wähler also eine konkrete Partei beziehungsweise Liste und nicht per Kumulieren und Panaschieren auch Einzelkandidaten gewählt haben. Dennoch: Bei der von am Abend bis zu 200 Gästen im Pfalzbau-Foyer verfolgten Auszählung der Kommunalwahl deutet sich laut dem derzeit vorliegenden Zwischenergebnis an, dass die AfD sich bei der Ludwigshafener Stadtratswahl mit der CDU ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefert. Nach 142 von 150 ausgezählten Wahllokalen kommt die CDU derzeit auf 24,6 Prozent der Stimmen, die AfD liegt bei 22,9 Prozent, die SPD bei 20,1 Prozent. Die weiteren Ergebnisse des derzeitigen Zwischenstands: Grüne 9,7 Prozent, BSW 6,9 Prozent, FWG 6,3 Prozent, FDP 3,5 Prozent, Die Linke 2,4 Prozent, BIG 1,8 Prozent und Piraten ebenfalls 1,8 Prozent.

An dieser Stelle finden Sie Statistiken von 23degrees. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

An dieser Stelle finden Sie Statistiken von 23degrees. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.