Die politische Landschaft der Stadt hat sich verändert: CDU und SPD sind bei der Stadtratswahl zwar noch die stärksten Kräfte in fast allen Stadtteilen, aber die AfD gewinnt überall hinzu und ist längst nicht mehr nur in Brennpunktvierteln erfolgreich. Die Grünen haben an Bedeutung verloren. In Ludwigshafen ist etwas ins Rutschen geraten.

Der Rechtsruck

In allen 14 Stadtteilen hat die AfD deutlich zugelegt