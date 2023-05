Die für Montag, 5. Juni, angesetzte Sondersitzung des Ludwigshafener Stadtrats zu den städtischen Finanzen entfällt. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Grund: Noch immer liege keine Entscheidung der Finanzaufsicht bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) über den städtischen Haushalt 2023 vor. Daher lägen für das Budget der Stadtverwaltung auch keine neuen Informationen vor, über die Mitglieder des Stadtrats in Kenntnis gesetzt werden könnten. Auch eine Beratung über etwaige Einsparmaßnahmen stehe deshalb nicht an. „Sollte sich aus dem Ergebnis des Genehmigungsverfahrens weiterer Beratungs- und Handlungsbedarf ergeben, wird der Stadtvorstand über die Notwendigkeit einer Sondersitzung erneut beraten“, heißt es von der Stadtverwaltung.

Wie berichtet, hat der Stadtrat Mitte März nach einigem Hin und Her den Haushalt 2023 beschlossen. Das Zahlenwerk liegt seitdem zur Prüfung bei der Finanzaufsicht. Zwischenzeitlich hat die Landesregierung neue „Leitplanken“ für die Genehmigung von kommunalen Haushalten ausgegeben. Im Kern geht es dabei darum, dass sich Einnahmen und Ausgaben die Waage halten sollen sowie Investitionen nicht ausschließlich mit neuen kurzfristigen Krediten finanziert werden sollen. Unausgeglichene Haushalte sollten abgelehnt werden, so die Vorgabe des Landes. Das hatte in Ludwigshafen für Unruhe gesorgt, weil trotz erheblicher Sparanstrengungen im aktuellen Haushalt weiterhin ein Defizit von 31 Millionen Euro klafft.