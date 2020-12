Die Corona-Pandemie und die hohen Infektionszahlen in Ludwigshafen wirken sich auch auf die politische Arbeit aus. Daher tagt der Stadtrat am Montag ab 15 Uhr zum ersten Mal in einer sogenannten Hybrid-Sitzung. Dies bedeutet einer Rathaussprecherin zufolge, dass ein Teil der Stadträte im Konzertsaal des Pfalzbaus anwesend sein wird. Die anderen Ratsmitglieder sind über eine Videokonferenz von zu Hause aus zugeschaltet.

Die Videokonferenz werde in Bild und Ton auf die Leinwand im Konzertsaal übertragen, sodass die Ratsmitglieder im Saal auch die Kollegen im Blick haben, die per Videokonferenz teilnehmen – und auch abstimmen können. Nach Angaben der Rathaussprecherin ermögliche die Gemeindeordnung diese Form der Sitzung für den Fall von Naturkatastrophen oder anderen außergewöhnlichen Notsituationen. Zwei Drittel der Ratsmitglieder mussten der Videokonferenz-Regelung zustimmen – und haben dies auch getan. Die Aufsichtsbehörde sei informiert worden und habe keine Bedenken, so die Rathaussprecherin.

Auch Bürger haben die Möglichkeit, die Sitzung von zu Hause aus zu verfolgen: Sie wird per Livestream übertragen. Der Link ist auf der Homepage der Stadt www.ludwigshafen.de zu finden.

Die Tagesordnung ist mit 40 Punkten sehr umfangreich – es geht um zentrale Themen wie den Fraktionsreden zum Doppelhaushalt, den Rathaus-Abriss sowie die Abfall- und Friedhofsgebühren sowie Anträge der Fraktionen. Man habe die Tagesordnung nicht verkleinern können, „da zahlreiche Entscheidungen zu treffen sind“, so die Rathaussprecherin. Dass nur ein Teil der Stadträte anwesend sei und die jeweils zuständigen Verwaltungsmitarbeiter nur zu ihren Punkten in die Sitzung kommen, solle zur Sicherheit aller beitragen. Wie lange die Sitzung letztlich dauert, hänge auch von der Anzahl der Wortmeldungen und er Länge der Redebeiträge ab. Alle seien sich einig, die Sitzung möglichst zügig zu bestreiten.