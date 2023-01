Die „Bürger für Ludwigshafen“ fordern die Stadtverwaltung dazu auf, das sogenannte Gendern zu unterlassen. Einen entsprechenden Antrag hat die zweiköpfige Fraktion für die nächste Sitzung des Stadtrats am 30. Januar eingereicht.„Mit unserem Antrag wollen wir erreichen, dass die Stadtverwaltung vollständig auf das Gendern verzichtet“, teilt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Nela Drescher (61, parteilos) mit. Mit dem Ausdruck ist die Nutzung von Asterisk („Gender-Stern“), Unterstrich („Gender-Gap“), Doppelpunkt oder anderen verkürzten Formen zur Kennzeichnung mehrgeschlechtlicher Bezeichnungen im Wortinnern gemeint. Die Forderung der „Bürger für Ludwigshafen“: Stattdessen soll die Stadtverwaltung das generische Maskulinum verwenden.

„Verunstaltung der Sprache“

Als Beispiele führt die Fraktion an: Statt „Bürger*innen“, „Mitarbeiter:innen“ oder „Kommunalbeamt_innen“ sollen die Begriffe Bürger, Mitarbeiter und Kommunalbeamte verwendet werden. Diese Regelung, heißt es weiter, sei im gesamten Schriftverkehr nach innen und nach außen als auch in der gesamten Außendarstellung der Stadtverwaltung anzuwenden. Die Einführung der Gender-Schreibweise und -sprache sei keine „natürliche“ Entwicklung, sondern „eine rein politisch getriebene Verunstaltung der deutschen Sprache“, lautet die Kritik der Stadtratsfraktion. Ziel und Zweck solle eine Gleichbehandlung aller Geschlechter sein, die jedoch niemals über eine zwanghafte Änderung der Sprache erreicht werden könne. Zahlreiche Umfragen zum Thema hätten gezeigt, dass eine klare Mehrheit der Gesellschaft das Gendern ablehne, so die Fraktion.