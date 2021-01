Nach einer kontroversen Stadtratsdebatte am vergangenen Montag begrüßt es die Fraktion Grünes Forum und Piraten, dass das Landesamt für Soziales und Versorgung mitgeteilt hat, dass Ludwigshafen FFP2-Masken entsprechend der Anzahl der Empfänger von Grundsicherung zum Lebensunterhalt erhalten wird. Die AfD-Fraktion dagegen kritisiert die Diskussion. Raik Dreher, Fraktionsvorsitzender Grünes Forum und Piraten, meint: „Das ist eine klare und mutige Entscheidung des Landes, die aus unserer Sicht die einzig richtige ist.“ Stadtvorstand und Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hätten sicher aus Sicht einer finanziell klammen Verwaltung recht, wenn sie darauf verweisen, dass in erster Linie der Bund für die Sozialleistungen zuständig sei Das helfe aber den Betroffenen aktuell nicht weiter. „Wir als Fraktion sind daher froh, dass das Land doch noch die Zeichen und den Ernst der Lage erkannt hat und die Intention unseres Antrags im letzten Stadtrat doch noch umgesetzt wird. Gesundheitsschutz darf keine Frage des Geldbeutels sein“, sagt Dreher. Die AfD-Fraktion kritisiert die aus ihrer Sicht irrationale Debatte. Vize-Fraktionschef Pascal Bähr meint: „Nachdem einmal mehr deutlich gemacht wurde, wie prekär die finanzielle Situation unserer Stadt ist, übertrumpften sich die anderen Fraktionen in ihrer Motivation, der Stadt möglichst viele weitere Kosten aufzudrücken.“ Die Zeche müssten Kultur- und Freizeiteinrichtungen zahlen, welche sich Ludwigshafen bald nicht mehr leisten könne.