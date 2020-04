Der Ludwigshafener Stadtrat hat am Montagnachmittag Alexander Thewalt einstimmig zum neuen hauptamtlichen Bau- und Umweltdezernenten gewählt. Er folgt auf den aus gesundheitlichen Gründen mit 59 Jahren vorzeitig aus dem Amt geschiedenen Klaus Dillinger (CDU). SPD, CDU, die Grünen im Rat, die Fraktion Grüne und Piraten, FDP, FWG und Linke hatten sich bereits im Vorfeld für den gemeinsamen parteilosen Kandidaten Thewalt ausgesprochen: Der 52-jährige Diplom-Bauingenieur arbeitete bisher als Leitender Baudirektor im Verkehrsamt der Stadt Heidelberg. Thewalt ist für acht Jahre gewählt. Er war der einzige Bewerber, der zur Wahl stand. Neben den Ressorts Bauen und Umwelt verantwortet Thewalt im Dezernat 4 auch die Bereiche Verkehr sowie den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL), zu dem die Müllabfuhr, die Grünflächen und die Friedhöfe gehören. Thewalt werden über 1000 Mitarbeiter in Ludwigshafen unterstehen, in Heidelberg sind es 72. Geboren ist Thewalt in Ludwigshafens kalifornischer Partnerstadt Pasadena, während eines beruflichen Auslandsaufenthalts seiner Eltern. Sein Großvater arbeitete bei der BASF. Nach der Rückkehr aus den USA wuchs Thewalt in Braunschweig und Ulm auf. Nach seinem Studium arbeitete Thewalt für ein Bauunternehmen in Ostdeutschland, wo er bereits mit Brückenprojekten beschäftigt war. In Ludwigshafen wird er sich federführend um die Hochstraßensanierungen sowie um das Thema Verkehrswende kümmern. Eine Zeit lang war Thewalt Mitglied bei den Grünen. Als er in eine verantwortliche Position bei der Stadt Heidelberg wechselte, trat er aus der Partei aus, um unabhängig zu sein. Thewalt ist verheiratet, hat vier Kinder und lebt in Heidelberg. Das Amt in Ludwigshafen tritt er am 1. Juli an. Ins Amt eingeführt wird er bei einer Stadtratssitzung Ende Juni.