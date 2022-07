Mit der Zukunft der Eberthalle beschäftigt sich der Ludwigshafener Stadtrat am Montag. Die Verwaltung hätte gerne den Auftrag, eine Komplettsanierung zu planen. Auf der Tagesordnung stehen noch weitere wichtige Entscheidungen.

Der Neubau einer neuen Multifunktionshalle soll nicht mehr weiterverfolgt werden. Das Projekt sei ohne einen Investor, der später auch die Halle betreiben würde, nicht finanzierbar, sagt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Stattdessen favorisiert die Stadtverwaltung eine Komplettsanierung mit Teilabriss und Umbau der Eberthalle. Dafür gibt es bisher nur ältere, grobe Kostenschätzungen, die sich auf eine Summe zwischen 35 und 84 Millionen Euro belaufen. Der Stadtrat soll nun die Verwaltung beauftragen, diese große Lösung für die marode Halle weiter zu verfolgen. Im Bauausschuss zeichnete sich vor einer Woche dazu Zustimmung ab. Doch die Stadtratsfraktionen sahen noch einigen Beratungsbedarf – gerade im Hinblick auf die Kosten und die Frage, ob eine runderneuete Halle den Ansprüchen an eine moderne Sport- , Kultur- und Messearena gerecht werden würde.

Gesprächsbedarf dürfte es auch beim Regionalplan Rhein-Neckar geben, der in der Region die Planung für neue Wohn- und Gewerbegebiete vorzeichnet. Vor allem zwei Punkte in dem Entwurf lehnt die Stadtspitze ab: Zum einen ein neues Gewerbegebiet Nördlich der A650, das weder von der Stadtspitze noch den Ruchheimern gewünscht wird. Zum anderen will die Stadt das Gewerbegebiet südlich von Maudach erweitern, weil die Firma Lipoid dort ein drittes Werk bauen möchte. Doch der Regionalplan sieht das nicht vor. OB Steinruck will sich nun vom Stadtrat ermächtigen lassen, notfall juristisch gegen den Plan vorzugehen.

Informationen soll es außerdem zu den Hochstraßenbauprojekten geben. Erste Verhandlungen zwischen der Stadt, dem Land und dem Bund über die Finanzierung laufen derzeit. Die Stadtspitze strebt eine Aufteilung der Kosten an: 60 Prozent soll der Bund zahlen, 25 Prozent das Land und 15 Prozent die Stadt. Bei den Verhandlungen soll erreicht werden, dass diese Aufteilung nicht für eine bestimmte Summe gilt, sondern für die am Ende tatsächlich anfallenden Kosten, die – wie berichtet – aufgrund der Baukostensteigerungen auf bis zu 1,5 Milliarden Euro steigen könnten.

Der Stadtrat soll außerdem grünes Licht für den letzten Teil des größten Ludwigshafener Nahverkehrsprojekt geben: den Ausbau der Linie 10 mit Gesamtkosten von 63 Millionen Euro. Konkret geht es um den Abschnitt in der Hohenzollernstraße (44 Millionen Euro), der entgegen der ursprünglichen Planung keinen eigenen Gleiskörper für die Straßenbahn bekommen soll. Die Ortsbeiräte Nord und Friesenheim, die Stadtspitze sowie die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft haben sich bereits für die neue Planung ausgesprochen, daher dürfte auch mit einer Zustimmung des Stadtrats zu rechnen sein.

Termin

Die Stadtratssitzung beginnt um 15 Uhr im Pfalzbau und wird auch auf der städtischen Homepage live übertragen.