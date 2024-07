Johannes Thiedig bleibt Vorsitzender der AfD-Fraktion im Stadtrat. Am Mittwochabend ist der 47-Jährige einstimmig wiedergewählt worden. Sein erster Stellvertreter ist Jörg Bendel, sein zweiter Christoph Schmitt. Bei der Kommunalwahl am 9. Juni war die AfD einer der großen Gewinner in Ludwigshafen und legte gegenüber 2019 um rund sechseinhalb Prozentpunkte zu. Die AfD hat jetzt zwölf Mandate im 60-köpfigen Stadtrat, der sich am 8. Juli konstituiert, und ist jetzt drittstärkste Kraft hinter CDU (17) und SPD (13). Vor fünf Jahren holte die AfD acht Sitze, verlor aber drei Fraktionsmitglieder nach deren Parteiaustritt.