Der Stadtrat soll in seiner Sitzung am Montag ab 15 Uhr im Konzertsaal des Pfalzbaus die Weichen für den Abriss des Rathausturms und des Rathaus-Centers stellen, denn die Planung für das Vorhaben wird ausgeschrieben. Am 21. September hat sich der Stadtrat grundsätzlich zum Abriss des sanierungsbedürftigen Turms und des Einkaufszentrums entschlossen. Durch den Abriss entsteht Platz für eine mögliche neue Trasse für die Stadtstraße, außerdem hofft die Stadtspitze auf Verbesserungen beim Abriss der Hochstraße Nord. Zu Beginn der Sitzung wird Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) über den aktuellen Stand bei den Großprojekten Hochstraße Süd und Nord sowie Rathaus-Center informieren. Ein weiteres wichtiges Thema der 31 Punkte umfassenden Tagesordnung ist der neue Doppelhaushalt 2021/22. Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) wird das Zahlenwerk präsentieren. Spannend wird dabei, wie stark sich die Corona-Krise auf die Finanzpläne auswirkt (Stichwort: Rückgang der Gewerbesteuer) und welche Auflagen die Aufsichtsbehörden angesichts des Schuldenstands von gut 1,3 Milliarden Euro machen. Es ist Schwarz’ erste Haushaltsrede als Ludwigshafener Kämmerer. Möglich ist, dass auch Oberbürgermeisterin Steinruck den neuen Haushalt für eine Grundsatzrede mit Blick auf die politischen Ziele in den nächsten Jahren nutzt. Vor zwei Jahren hatte sie jedoch darauf verzichtet und dem damaligen Kämmerer Dieter Feid (SPD) die Haushaltsrede allein überlassen. Die Finanzzahlen werden am 30. November und 1. Dezember noch intensiv im Hauptausschuss beraten sowie in allen Ortsbeiräten und Fachausschüssen besprochen. Der Stadtrat wird dann in seiner Sitzung am 14. Dezember über den neuen Doppelhaushalt beschließen. Dann findet auch eine große Aussprache samt den Haushaltsreden der Fraktionssprecher statt.