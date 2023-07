Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit wild auf Gehwegen, an Straßen, Haltestellen oder in Büschen herumliegenden E-Rollern soll bald Schluss sein. Der Stadtrat ist am Montag einer Empfehlung des Bauausschusses gefolgt und hat ein Strategiepapier abgesegnet, dass künftig eine Stellplatzpflicht für die Gefährte vorsieht.

In Ludwigshafen geht die Verwaltung aktuell von 800 bis 900 E-Rollern aus, die von drei kommerziellen Verleihfirmen im Stadtgebiet bereitgestellt werden. Hinsichtlich einer gemeinsamen Vorgehensweise