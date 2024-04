Der Stadtrat beschäftigt sich am Montag mit den Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen in Ludwigshafen. Knapp 500 Menschen sollen in Wohncontainern an der Bayreuther Straße (West) untergebracht werden. 220 Geflüchtete sollen in einer Containeranlage an der Wollstraße unterkommen. Geplant sind außerdem drei Leichtbauhallen im Stadtgebiet, deren Standort noch nicht feststeht.

So soll Platz für 1200 Flüchtlinge geschaffen werden, die in diesem Jahr erwartet werden. Die Notunterkunft in der Walzmühle soll dadurch nicht mehr gebraucht werden. Die Gesamtkosten für den Bau sowie Anmietung und Betrieb der Unterkünfte beziffert die Stadtverwaltung mittlerweile auf 16 Millionen Euro – im Dezember war noch von knapp zwölf Millionen Euro die Rede gewesen. Der Stadtrat soll nun die zusätzlichen vier Millionen Euro bewilligen. Die Verwaltung begründet die Kosten mit dem Aufwand, um auf den bisherigen Ackerflächen an der Bayreuther Straße die nötige Infrastruktur zu schaffen.

Außerdem beschäftigt sich der Stadtrat mit diversen Bebauungsplänen, unter anderem für ein Gewerbegebiet an der Mannheimer Straße auf Oggersheimer Gemarkung, sowie mit der Frage, ob die Sperrstunde für Außengastronomie auf 23 Uhr verlängert werden soll.

Termin

Stadtratssitzung, Pfalzbau, Montag, 15 Uhr.