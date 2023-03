Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Stadtrat hat sich nicht auf eine Begrenzung der Redezeit für die Politiker verständigen können. Die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit für eine Änderung ist nicht zustande gekommen. Nun kann im Parlament weiter nach Herzenslust debattiert werden, ohne auf die Uhr zu schauen.

Stadtratssitzungen in Ludwigshafen erfordern bei Politikern und Zuschauern gutes Sitzfleisch. Das Gremium tagt in der Regel an einem Montag. Meist beginnt die Sitzung um 15 Uhr, die dann mehrere