Rainer Metz (66) bleibt Fraktionsvorsitzender der FWG im Stadtrat, wie die Freien Wähler mitteilen. Die FWG hatte bei der Kommunalwahl am 9. Juni 6,1 Prozent der Stimmen geholt und damit einen Sitz hinzugewonnen. Bei der konstituierenden Sitzung des Stadtrats am 8. Juli belegt die FWG damit vier der 60 Sitze. Sie ist damit fünftstärkste Kraft im Stadtparlament, in das sieben Fraktionen (mindestens zwei Sitze) sowie drei Einzelkämpfer einziehen. Neu im Team ist FWG-Vorsitzender Markus Sandmann, der als frisch gewähltes Mitglied des Stadtrats das Amt des ersten stellvertretenden Fraktionschefs übernimmt. Das Führungsteam werde durch Christian Ehlers und Helge Moritz vervollständigt, die als weitere Stellvertreter fungieren. In dem Wahlergebnis sieht die FWG eine Bestätigung ihrer Arbeit und einen Auftrag, die Anliegen der Bürger weiterhin mit Nachdruck im Stadtrat zu vertreten, heißt es in einer Mitteilung. Die FWG wolle „mit frischen Ideen und bewährter Erfahrung einen positiven Einfluss auf die künftige Entwicklung der Stadt nehmen“.