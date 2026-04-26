Der Ludwigshafener Stadtrat wird sich am Montag mit einigen Reizthemen befassen: Nach anhaltenden Protesten gegen den Bau einer Kita am Friesenheimer Alwin-Mittasch-Platz fordert die SPD die Stadtverwaltung auf, nach geeigneten Alternativstandorten zu suchen. „Um eine langfristig tragfähige Lösung zu erreichen, ist es aus unserer Sicht notwendig, die Standortentscheidung zu überprüfen“, begründet SPD-Fraktionschefin Julia May den Vorstoß ihrer Partei und wirbt für Unterstützung im Stadtrat. Die CDU unternimmt einen Anlauf, um auf dem Berliner Platz wieder ein Alkoholverbot in der wärmeren Jahreszeit durchzusetzen. Die Verwaltung ist skeptisch, ob es dafür eine rechtliche Grundlage gibt, denn dafür müsste die Kriminalstatistik der Polizei ausreichend alkoholbedingte Straftaten in diesem Bereich ausweisen, was zuletzt nicht mehr der Fall war. Die erst vor Kurzem eingeführte Gassibeutelpflicht für Hundehalter wird auf Antrag der Stadtverwaltung wieder ausgesetzt, weil die Aufsichtsbehörde ADD dafür keine rechtliche Grundlage sieht. Hundehalter bleiben trotzdem verpflichtet, den Kot ihres Vierbeiners zu beseitigen, müssen aber Ordnungskräften beim Gassigehen keinen Kotbeutel mehr vorzeigen. Außerdem fordert die CDU eine „Machbarkeitsstudie“ zu Sanierung und der künftigen Nutzung des Südweststadions. Die Stadtverwaltung bittet wiederum den Stadtrat um Zustimmung für die Sanierung der L523/B9 im Ludwigshafener Norden. Die „Blitzer-Strecke“ weist schwere Straßenschäden auf, die beseitigt werden müssen. Die Zustimmung des Stadtrats dürfte sicher sein. Die Sitzung im Pfalzbau beginnt um 15 Uhr.