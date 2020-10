Monika Kleinschnitger, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Rat, wirft dem Linken-Fraktionschef Liborio Ciccarello in einem offenen Brief sexistisches und beschämendes Verhalten in der Stadtratssitzung am Montag vor. Die Grünen hatten einen Antrag für einen Zukunftsbericht für Ludwigshafen gestellt. In der Aussprache dazu hatte Ciccarello zu Kleinschnitger gesagt: „Ich weiß nicht, ob Sie was geraucht haben bei dem Antrag.“ Eine Anspielung auf Haschischkonsum, die Ciccarello nach einer Rüge von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) wieder zurücknahm. Außerdem sagte er: „Das Beste ist Ihre Stimme, Frau Kleinschnitger.“ Für die Grünen-Fraktionschefin ist das eine sexistische Anspielung, mit der Ciccarello Grenzen überschritten habe. „Verbale Anzüglichkeiten dieser Art sind unanständig und haben nichts mit politischer Debatte zu tun. Ihre persönliche Attacke auf mich als Frau und ehrenamtliche Politikerin ist beschämend“, schreibt Kleinschnitger an Ciccarello. Der Brief ging an alle Fraktionschefs und den Stadtvorstand. Gegenüber der Presse erklärte Kleinschnitger: „Sexismus hat im Stadtratssaal – und auch sonst irgendwo – nichts verloren.“