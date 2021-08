Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hat am Montagabend vom Stadtrat kein Mandat bekommen , weitere Sondierungsgespräche mit dem „Metropol“-Investor zu führen. Die Stadtspitze wollte über die Anmietung von Büroflächen für ein neues Rathaus in dem geplanten Hochhauskomplex auf dem Berliner Platz reden. Doch dies fand keine Mehrheit. Vorausgegangen war eine heftige dreistündige Debatte.

„Ich bin erschüttert und sehr enttäuscht“, sagte die OB am Ende. Es sei ihr lediglich darum gegangen, die Möglichkeiten mit dem „Metropol“-Investor auszuloten. Die Gespräche seien keine Vorentscheidung. Sie habe eine vom Stadtrat getragene Entscheidung für ein Verhandlungsmandat angestrebt. „Das ist heute gescheitert und das tut mir sehr leid“, sagte Steinruck betroffen.

Die CDU hatte erhebliche Zweifel am Vorgehen der OB. „Die Vorlage der Verwaltung ist keine Grundlage für die Diskussion über ein neues Rathaus“, sagte Fraktionschef Peter Uebel. Erst einmal müsse unter anderem der Raumbedarf für die Verwaltung ermittelt werden und eine Bürgerbeteiligung stattfinden. Unterstützung bekam die Union von den Kritikern des „Metropol“ im Rat, die an die problematische Geschichte des Bauprojekts erinnerten, das seit sechs Jahren nicht vorwärts gekommen sei.

Heftige Kritik

„Wir steigen in kein abgestürztes Flugzeug ein“, meinte Heinz Zell (Grünes Forum und Piraten). Sein Fraktionschef Raik Dreher sprach von einem „Luftschloss“, einem glücklosen Investor und vielen ungeklärten offenen Fragen in Sachen Rathaus. „Wir sind grundsätzlich gegen das ,Metropol’-Hochhaus“, sagte Hans-Uwe Daumann (Grüne im Rat). Dem Projekt fehle zudem die Nachhaltigkeit. Auch Hans-Joachim Spieß (AfD) lehnte generell ein Rathaus in einem Hochhaus ab. Harsche Kritik am Investor übte Bernhard Wadle-Rohe von der Linksfraktion, der von „einem skrupellosen und mit allen Wassern gewaschenen Immobilienhai“ sprach.

OB Steinruck rief in der Debatte vergeblich dazu auf, geschäftsschädigende Äußerungen über den Investor zu unterlassen. Timon-Geschäftsführer Stephan Mertens ließ die teils polemischen Äußerungen unbeantwortet und sprach von einem „Déjà-vu-Erlebnis“ angesichts der Kritik an dem Projekt. Doch es gehe jetzt nicht mehr um das „Metropol“ an sich, sondern um die Frage, ob das Rathaus noch miteinbezogen werden solle. Das Projekt sei baureif. „Es ist noch kein Beton geflossen – es ist also noch Zeit“, warb er vergeblich darum, den Baustart um drei Monate auf August zu verschieben, um zu prüfen, was möglich gewesen wäre.

Nur SPD und FDP dafür

Rückendeckung bekam die OB lediglich von der SPD und der FDP. „Wir begrüßen den Vorstoß von Jutta Steinruck, mit Timon zu reden“, sagte der liberale Fraktionschef Thomas Schell. Für viele Bürger und den Einzelhandel wäre ein neues Rathaus auf dem Berliner Platz ein Gewinn. Die CDU gebe der OB keinen Vertrauensvorschuss, sondern fordere ein fertiges Konzept. SPD-Fraktionschef David Guthier verwies darauf, dass es allein um ein Verhandlungsmandat gehe. Der Berliner Platz und der Einzelhandel würden durch ein Rathaus gestärkt. Nach dem Abriss des Rathaus-Centers böte sich dort die Chance für neue Wohnbebauung und die Ansiedlung von Dienstleistungsunternehmen. Auch die Zeitschiene spreche für eine Verknüpfung der Rathausfrage mit dem „Metropol“. Der Komplex könne bis 2024 bezugsfertig sein, ein Rathaus-Neubau würde hingegen noch Jahre dauern. „Wir sollten nach vorne schauen, nicht zurück – trotz der Bedenken wegen des Investors“, meinte Guthier. Er beantragte eine 30-minütige Sitzungspause, um hinter den Kulissen doch noch einen Kompromiss zu finden.

Fronten bleiben verhärtet

Doch auch nach der Pause blieben die Fronten verhärtet. Ein FWG-Antrag wurde verworfen, zusätzlich zum „Metropol“ auch die Walzmühle als Standort zu prüfen. Ein CDU-Antrag fand mit 33 Ja-Stimmen bei 19-Nein-Stimmen eine breite Mehrheit. Die Verwaltung wurde beauftragt, erst einmal den Raumbedarf für ein Rathaus zu ermitteln. Geprüft werden soll außerdem, das ehemalige Kreissparkassengebäude, den Ex-Halberg-Verwaltungssitz und die Walzmühle bei der Suche nach Räumen für die Stadtverwaltung einzubeziehen. Geprüft werden sollten ferner Kauf- und Mietmodelle. Bis zu den Sommerferien sollten Varianten auf dem Tisch liegen, eine Bürgerbeteiligung starten und im Herbst entschieden werden. Die OB zeigte sich skeptisch, dass dies gelingen werde.

Kommentar: Verrechnet

Jutta Steinruck hat am Montag im Stadtrat mit ihrer Idee, ein neues Rathaus mit dem „Metropol“-Projekt zu verbinden, Schiffbruch erlitten. Die Oberbürgermeisterin hat sich verrechnet. Sie dachte, den Stadtrat unter Zeitdruck dazu bewegen zu können, ihr freie Hand für Gespräche mit dem Hochhaus-Investor zu geben. Doch da spielte die CDU nicht mit. Hinter der Union versammelten sich alle Kritiker des Projekts – und das war die Mehrheit. Die OB hat die Quittung dafür bekommen, dass sie einmal mehr versucht hat, mit dem Stadtrat Schlitten zu fahren.

Außer einer Idee hatte die SPD-Politikerin wenig zu bieten. Auch der Auftritt des Investors im Stadtrat war wenig überzeugend. Die Baufirma Timon hat in den vergangenen sechs Jahren zu viele Versprechen gebrochen und damit Vertrauen verspielt. Klar, der Standort für ein neues Rathaus auf dem Berliner Platz hätte etwas für sich. Doch zu erwarten, dass der Stadtrat ohne zu murren, mit ins Boot steigt, war naiv. Wie’s jetzt weitergeht? Das kann niemand vorhersagen. Timon muss am 8. Mai loslegen, sonst verfällt die Baugenehmigung. Bei der Suche nach einem neuen Rathaus geht der Prozess wieder von vorne los. Auch eine dezentrale Lösung – also verschiedene Quartiere für die Verwaltung – scheint möglich.