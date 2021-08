Der 54-jährige Stadtrat Georgios Vassiliadis ist nach seinem Austritt bei den Grünen der SPD beigetreten. Darüber hinaus nimmt ihn die SPD-Stadtratsfraktion als Fraktionsmitglied auf. Das hat die Stadtratsfraktion nach eigenen Angaben am Montag einstimmig entschieden. Bereits bis 2018 gehörte Vassiliadis der SPD an. „Ich bin Sozialdemokrat und freue mich, dass die SPD mich wieder aufnimmt. Mein Austritt 2018 wegen eines einzelnen Konflikts war ein Fehler. Ich habe mich in der SPD Ludwigshafen immer wohl gefühlt und bin deshalb froh, wieder Teil davon zu sein“, so Vassiliadis. „Wir begrüßen Georgios Vassiliadis in der SPD sowie unserer Stadtratsfraktion und freuen uns, mit ihm einen weiteren Mitstreiter zu haben, um Ludwigshafens Zukunft zu gestalten“, sagt der Partei- und Fraktionsvorsitzende David Guthier.