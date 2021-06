Einstimmig hat der Stadtrat am Montag die Vermietung des Theaters im Pfalzbau an das Mannheimer Nationaltheater bewilligt. Das Mannheimer Theater benötigt die Spielstätte ab der Spielzeit 2022/23 während der mehrjährigen Sanierung seines Hauses am Goetheplatz. Der Vertrag sieht 108 Nutzungstage je Spielzeit für die Dauer von vier Jahren vor. Sollte die Sanierung längere Zeit beanspruchen, müsse nachverhandelt werden, sagte die Kulturdezernentin Cornelia Reifenberg (CDU). Im Übrigen bezeichnete die Dezernentin die sich jahrelang hinziehenden Verhandlungen als „schwere Geburt“. Die jährliche Miete beträgt netto rund 850.000 Euro. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und Sprecher der Fraktionen verstehen das Abkommen als „Nachbarschaftshilfe“.