Mit zwei Schweigeminuten hat der Stadtrat am Montag der beiden Todesopfer der Bluttat vom 18. Oktober in Oggersheim gedacht. Darauf hatten die Fraktionen der Linkspartei und der Bürger für Ludwigshafen gedrängt. Oberbürgermeistern Jutta Steinruck (SPD) hatte dies zunächst abgelehnt, weil der Opfer unmittelbar nach der Tat bereits nicht-öffentlich im Personalausschuss gedacht worden sei und es bereits einen Gedenkgottesdienst sowie eine Mahnwache gegeben habe. Solche Gedenkminuten sollten nicht politisch instrumentalisiert werden, argumentierte sie. Schließlich lenkte sie doch ein. Zuvor drohte sie Linken-Sprecher Bernhard Wadle-Rohe mit einem Saalverweis, falls er sich in seinem Ton nicht mäßige. „Das ist doch glatter Unsinn und ungeheuerlich“, beschwerte er sich lautstark über Steinrucks anfängliche Weigerung, der Opfer zu gedenken und einen entsprechenden Antrag der „Bürger für LU“ nicht zuzulassen.