Der Ludwigshafener Stadtrat hat bei seiner Sitzung am Montag der Opfer des Amoklaufs in Heidelberg und der beiden ermordeten Polizisten in Kusel gedacht. Das Gedenken schloss auch die Opfer von rechtsextremistischer Gewalttaten in Hanau, Halle und den ermordeten hessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke ein.