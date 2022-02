Wurde aber auch höchste Zeit! Der Stadtrat wird sich am 14. Februar vermutlich eine Begrenzung der Redezeit verpassen und dafür die Geschäftsordnung ändern. Jedenfalls hat ihm das der Hauptausschuss am Montagabend mit großer Mehrheit empfohlen. Hintergrund waren zuletzt ausufernde Sitzungen. Um 40 oder auch mehr Tagesordnungspunkte abzuarbeiten, quälten sich die überwiegend ehrenamtlichen Kommunalpolitiker bisweilen über zehn Stunden lang, manchmal bis weit nach Mitternacht – was für alle Berufstätigen unter den 60 Mitgliedern (wie auch für die Berichterstatter) eine echte Zumutung war.

Wer überzieht, den rüffelt die OB

Ausgearbeitet hat das Konzept Jens Killius von der Rechtsabteilung. Nach seinen Angaben hat sich eine Redezeitbegrenzung in anderen Stadtparlamenten wie in Mainz oder Trier durchaus bewährt. Die Vorkehrung gegen unnötiges Geschwafel billigt den Fraktionen je nach Mandatsstärke pro Rederunde ein gewisses Zeitfenster zu, das auch mehrere Sprecher ausschöpfen können. Für die SPD als größter Fraktion mit aktuell 17 Sitzen sind das beispielsweise sechs Minuten, für die kleinste Fraktion „Bürger für Ludwigshafen“ (zwei Sitze) sind es drei Minuten – ebenso für die Trios von FDP, FWG und Linke. Dem Einzelkämpfer von der BIG werden immerhin noch zwei Minuten eingeräumt. Die Redezeit umfasst dabei sowohl das Einbringen eines Antrags als auch die Aussprache.

Überschreitet ein Stadtratsmitglied das Zeitkontingent, kann ihm die Oberbürgermeisterin nach einmaliger Mahnung das Wort entziehen. Stimmt der Stadtrat kommenden Montag zu, gilt das Ganze ab 1. März.

Linke: Mehr Redezeit für die Kleinen

Was plausibel klingt, sorgte im Ausschuss – Sie ahnen es – wieder mal für längere Diskussionen. Heinz Zell (Grünes Forum und Piraten) wollte es nämlich partout nicht einleuchten, warum größere Fraktionen mehr Redezeit bekommen sollten. Er forderte daher für alle ein fünfminütiges Zeitfenster. Seinen dahingehenden Änderungsantrag unterstützte auch Liborio Ciccarello (Die Linke), der sogar ins Spiel brachte, den aus seiner Sicht ohnehin benachteiligten kleineren Fraktionen mehr und den größeren weniger Redezeit zu geben. Den Vorschlag der Verwaltung nannte er tatsächlich „demokratiefeindlich“ – was SPD-Sprecher David Guthier zu der Bemerkung hinriss: „Da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Das Wahlergebnis lässt sich im Stadtrat nicht umkehren.“

Zells Ansinnen wurde letztlich abgelehnt – nach mehr als 30-minütiger Debatte. „Mit der Selbstdisziplin hat es nicht funktioniert. Schauen wir, ob sich das jetzt in der Praxis bewährt“, meinte Heinrich Jöckel (CDU) zur neuen Regelung. Oder ob sich der Stadtrat weiterhin „bei den kleinen Themen verzettelt“, wie Hans-Uwe Daumann (Grüne im Rat) meinte.

Ein Hintertürchen hat sich das Gremium übrigens offen gehalten: Mit einfacher Mehrheit kann es jederzeit beschließen, dass die Redezeit für einen bestimmten Tagesordnungspunkt verändert beziehungsweise aufgehoben wird.

Zur Sache: Redezeiten ab 1. März

2 bis 5 Mitglieder 3 Minuten

6 bis 10 Mitglieder 4 Minuten

11 bis 15 Mitglieder 5 Minuten

16 bis 20 Mitglieder 6 Minuten

21 bis 25 Mitglieder 7 Minuten

26 bis 30 Mitglieder 8 Minuten

mehr als 31 Mitglieder 9 Minuten

Mitglieder ohne Fraktion 2 Minuten