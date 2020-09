Mit einer Gedenkminute hat der Stadtrat am Montagnachmittag zu Beginn seiner Sondersitzung an den am 8. September verstorbenen Nord-Ortsvorsteher Antonio Priolo (SPD) erinnert. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) würdigte die ehrenamtliche Arbeit Priolos in Ludwigshafen und schloss mit den emotionalen Worten: „Antonio, wir werden Dich nie vergessen.“ Im Pfalzbau-Foyer trugen sich alle Stadträte in ein Kondolenzbuch ein. Auch die Besucher der Stadtratssitzung konnten sich in eine Kondolenzliste eintragen. Zudem verpflichtete Steinruck Priolos Nachrücker in der SPD-Fraktion im Stadtrat: Es ist Georgios Hondralis. Der 65-jährige Zahnarzt gehörte dem Stadtrat bereits von 2004 bis 2019 an.