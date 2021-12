Nur knapp ist die Stadtverwaltung am Montag bei den Haushaltsberatungen im Ludwigshafener Stadtrat einem Eklat entgangen. Die Frage einer Erhöhung der Grundsteuer sorgte für eine heftige Debatte. CDU, FDP, AfD, Bürger für Ludwigshafen und Linke lehnten eine Erhöhung kategorisch ab, da sie alle Bürger der Stadt belastet - egal, ob Immobilienbesitzer oder Mieter. Dies sei in der Corona-Pandemie und angesichts steigender Mieten und Energiekosten nicht zumutbar. FWG sowie Grünes Forum und Piraten schlugen einen Kompromiss vor, der eine moderatere Erhöhung vorsieht, als von der Verwaltung ursprünglich geplant. Dank der Unterstützung der SPD und des Stadtvorstands beschloss der Stadtrat mit 31:29 Stimmen diese Variante. Eigentlich wollte die Verwaltung eine deutlich höhere Grundsteuer durchsetzen. Dies hatte die Finanzaufsichtsbehörde ADD gefordert und dem Stadtrat zuvor Druck gemacht. Ohne Steuererhöhungen werde der defizitäre Haushalt nicht genehmigt. Dies hätte bedeuten können, dass ab Januar öffentliche Einrichtungen in Ludwigshafen wie Schwimmbäder, die Stadtbibliothek oder das Theater hätten schließen müssen, weil die Ausgaben dafür nicht finanziert wären. Ob die nun beschlossene moderatere Steuererhöhung der Finanzbehörde ausreicht, ist noch offen.