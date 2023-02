Eine Woche nach den Haushaltsberatungen kommt der Stadtrat am Montag erneut zusammen. Die Sitzung beginnt um 15 Uhr im Konzertsaal des Pfalzbaus. Die Stadtspitze informiert über die Teilnahme der Stadt am kommunalen Klimapakt des Landes. Auf der Tagesordnung stehen weiter der Regionalplan Rhein-Neckar, die Offenlage des Bebauungsplans für das Gewerbegebiet am Sandloch (Rheingönheim), der geplante Neubau einer Kita in der Maudacher Schilfstraße, die neuerliche Freigabe des Ausbaus der Stadtteilverbindungsstraße zwischen Oggersheim und der Melm, die Strombrücke über die Kurt-Schumacher-Brücke sowie die Kanalerneuerung in der Frankenthaler Straße. Nähere Infos zu den einzelnen Tagesordnungspunkten im Ratsinformationssystem der Stadt unter www.ludwigshafen.de/ratsinformationssystem/bi.