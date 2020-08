Zu seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause kommt am Montag der Stadtrat zusammen. Auf die 60 Kommunalpolitiker wartet eine klassische Arbeitssitzung, da sie viele Punkte endgültig beschließen müssen, die bereits in den Ortsbeiräten und im Bauausschuss auf den Weg gebracht worden sind. Dazu zählt etwa die Bebauung in der Kurfürstenstraße (bisheriges Pfalzwerke-Areal) oder das neue Sozial- und Baukonzept für die Einweisungsgebiete. Eine Grundsatzdiskussion dürfte es bei einem Antrag der CDU geben: Diese fordert ein Sicherheitskonzept für die Innenstadt. Der Ortsbeirat Süd hat sich schon lebhaft mit der Frage befasst, und im Stadtrat wird es dazu sicher auch einige Wortmeldungen geben. Zumal die Grünen im Rat die CDU im Vorfeld bereits für diesen Vorstoß kritisiert haben. Zu Beginn der Sitzung wird es aber zunächst um die beiden Hochstraßen gehen. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) wird dabei die Stadträte über aktuelle Entwicklungen informieren. Der Stadtrat tagt wegen Corona wieder ab 15 Uhr im Konzertsaal des Pfalzbaus. Dort können die Abstandsregeln besser eingehalten werden als im Stadtratssaal. Insgesamt stehen 20 Themen auf der Tagesordnung.