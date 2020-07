Der Vorsitzende der AfD-Stadtratsfraktion, Pascal Bähr, ist von seinem Amt zurückgetreten. Der 25-Jährige aus Friesenheim, Ex-Soldat und Hotelfachmann, führt für seine Entscheidung berufliche Gründe an: „Nun stehe ich einem neuen beruflichen Abschnitt gegenüber, welcher es mir nicht mehr möglich macht, dieses Ehrenamt in der Form auszuüben, wie es ebendiesem gebührt.“ Nähere Angaben dazu machte er nicht. Den Rücktritt habe er am Montag erklärt. Der AfD und ihren Zielen bleibe er als Partei- und Fraktionsmitglied sowie als Funktionär in der Nachwuchsorganisation Junge Alternative verbunden. Er wünsche seinem Nachfolger alles Gute für die Fraktionsführung, teilte Bähr weiter mit. Die Fraktion stehe fest zusammen. Bis zur Neuwahl des Fraktionsvorsitzenden würden sämtliche Amtsgeschäfte vom stellvertretenden Fraktionschef Johannes Thiedig übernommen. Die AfD hatte bei der Kommunalwahl im Mai 2019 acht Sitze im Ludwigshafener Stadtrat geholt und wurde drittstärkste Kraft nach der SPD und der CDU. Keine der insgesamt acht Fraktionen im Rat will mit der rechtspopulistischen AfD zusammenarbeiten. Die Partei hat in Ludwigshafen über 100 Mitglieder.