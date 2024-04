Ab Montag, 22. April, können Eltern ihre Kinder für die Ferienbetreuung „Stre & Co – Dein Sommer in LU“ anmelden: im Netz unter www.lu4u.de. Dort findet man laut Stadtverwaltung alle Infos und Kontaktdaten zur Betreuung, die vom 15. Juli bis 23. August in den rheinland-pfälzischen Sommerferien stattfindet. Mit „Stre & Co“ bietet der städtische Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung Kindern im Alter von sechs bis elf sowie von zehn bis 14 Jahren die Möglichkeit, abwechslungsreiche Ferien in Ludwigshafen zu verbringen. Ergänzend zur zentralen Stadtranderholung an der Blies (Stre) gibt es wieder dezentrale Angebote in den Stadtteilen (& Co). Dreh- und Angelpunkt dieser dezentralen Angebote sind die Kinder- und Jugendhäuser der Stadt und freier Träger. Für berufstätige Eltern ermögliche das Ferienangebot eine zuverlässige Betreuung ihrer Kinder von 9 bis 16 Uhr. An der Blies werde zusätzlich eine Frühbetreuung ab 8 Uhr angeboten. In den gesamten sechs Ferienwochen schaffe ein Team von Pädagogen und etwa 60 Betreuern ein buntes Programm für über 600 Kinder.