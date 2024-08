Rund um die vier Elemente wurde bei der diesjährigen zentralen Stadtranderholung gebastelt, gespielt, gesungen – und auch zu lernen gab es einiges für die jungen Teilnehmer. Zum Abschluss an der Blies luden die Veranstalter am Freitag zum Kinder-Eltern-Fest ein.

Mit dem nahenden Ende der Sommerferien in Rheinland-Pfalz neigt sich auch die Ferienbetreuung „Stre & Co“ des städtischen Bereichs Jugendförderung und Erziehungsberatung wieder dem Ende zu. Noch bis Freitag, 23. August, laufen die letzten dezentralen Angebote der Betreuung in den einzelnen Stadtteilen, dann beginnt wieder die Schule. Ergänzt wurden diese Angebote von der zentralen Stadtranderholung an der Blies, die in zwei jeweils zweiwöchige Abschnitte unterteilt war. Am Freitag ging mit dem Ende des zweiten Abschnittes die zentrale Betreuung an zu Ende.

Insgesamt acht Workshops standen während der Ferienbetreuung für die Kinder zwischen sechs und elf Jahren zur Auswahl. Dazu gehörten zum Beispiel ein Theater-, ein Zirkus- und ein Musikworkshop. Aber auch ein Kunsthandwerksworkshop und andere Aktionen, bei denen die Kinder sich künstlerisch verausgaben konnten, standen zur Wahl.

Flugzeuge und Boote gebastelt

Insgesamt hätten die vier Elemente im Zentrum der diesjährigen Aktionen gestanden, berichtete Christiane Ritscher, Leiterin von „Stre & Co“. Es sei darum gegangen, den Kindern Achtsamkeit beizubringen und sich mit den verschiedenen Elementen näher zu beschäftigen. Dazu habe zum Beispiel gehört, mit Wasserfarben zu malen oder Batik-Kleidung selbst zu gestalten. Im Kunsthandwerksworkshop bastelten die Kinder aus recycelten Materialien beispielsweise Flugzeuge, passend zum Element Luft, und Boote für das Element Wasser, berichtete Jair Gallardo, der Leiter des Workshops.

Bei der Abschlussveranstaltung konnten die Kinder ihren Eltern zeigen, was sie während ihrer Ferien alles gelernt und erlebt haben. Es gab ein Bühnenprogramm, bei dem die Kinder des Theaterworkshops zwei Stücke und die Teilnehmer des Zirkusworkshops Kunststücke aufführten. Die Kinder aus dem Musikworkshop sangen. In verschiedenen Zelten stellten die Kinder zudem ihre vielen gebastelten Kunstwerke aus, die die Familien im Anschluss mitnehmen konnten.

Im Zelt des Workshops „Die Hüter der Elemente“ packte Julia am Ende mit ihrer Mutter all ihre gebastelten Sachen zusammen: ein Windspiel, einen Becher aus lufttrocknender Modelliermasse, ein Blatt aus Ton und vieles mehr gehörte dazu. Julia war in diesem Jahr zum ersten Mal bei der Ferienbetreuung dabei. Sie hatte viel Spaß und kann sich gar nicht entscheiden, was ihr am besten gefallen hat: „Alles hat Spaß gemacht“, bilanzierte sie nach kurzem Überlegen.