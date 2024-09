Auf eine mit etwa 55 Kilometern Fahrtstrecke etwas ambitioniertere Radtour geht es am Sonntag, 22. September, ab 10 Uhr mit dem Team der Stadtmarketinggesellschaft Ludwigshafen (Lukom). Die Rundfahrt im Rahmen des Stadtradelns führt in die Weinberge der Pfalz und passiert auch die beiden römischen Villen bei Bad Dürkheim. Endstation ist der Leuchtfeuerhof in Ruchheim bei Flammkuchen. Die Verpflegung erfolgt auf eigene Kosten. Die Teilnahme an der Radtour ist kostenfrei, erfolgt jedoch mit einem verkehrssicheren Fahrrad auf eigene Gefahr, wie die Lukom betont. Wer teilnehmen möchte, sollte sich aufgrund einer begrenzten Teilnehmerzahl unbedingt vorab bei der Tourist-Information am Berliner Platz 1 oder per Telefon 0621 512036, alternativ auch per E-Mail an tourist-info@lukom.com anmelden. Der Treffpunkt zur Abfahrt wird nach erfolgreicher Anmeldung bekanntgegeben.