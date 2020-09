Die Marketinggesellschaft Lukom bietet während der Aktion Stadtradeln drei Touren durch Ludwigshafen an. Die erste am 11. September mit maximal 30 Teilnehmern führt an einem Freitagnachmittag von der Pegeluhr am Rhein (Start: 15 Uhr) durch den Friedenspark, am Ebertpark vorbei zu den Gewässern rund um den Willersinnweiher. Nach zwölf Kilometern ist der nördlichste Punkt am Bremmenweg in der Roßlache erreicht. Danach geht es an der Melm vorbei durch den Oggersheimer Stadtpark und das Maudacher Bruch.

Ziel ist nach 24 Kilometern der „Blieskönig“

„Unser Ziel ist der Biergarten ,Blieskönig’ an der Großen Blies, wo unsere Tour nach etwa zwei Stunden und 24 Kilometern enden wird“, erklärt Tourleiter Markus Lemberger. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) sagt: „Ich freue mich aus mehreren Gründen auf die Tour. Beim Stadtradeln dabei zu sein ist Ehrensache, gemeinsam mit dem neuen Lukom-Chef Christoph Keimes durch Ludwigshafen zu radeln ist eine tolle Sache. Und unser Ziel, die Blies, zählt sowieso zu meinen Lieblingsplätzen.“ Die Gruppe radelt in familientauglichem Tempo.

Anmelden bei der Tourist-Info

Voraussetzung zur Teilnahme ist ein verkehrssicheres Rad und ein Mund-Nasen-Schutz, der nur für den Start, Pausen und beim ,Blieskönig’ notwendig ist. Die Teilnahme ist kostenfrei und erfolgt auf eigenes Risiko. Anmelden kann man sich bei der Tourist-Info unter Telefon 0621/512035 oder per E-Mail an tourist.info@lukom.com. Weitere Touren sind für die Sonntage, 20. und 27. September, geplant.