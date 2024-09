Die erste Sonntagstour des Stadtmarketings Ludwigshafen führt am Sonntag, 15. September, bis ins Badische. Das Besondere: Die Tour ist speziell für E-Bike-Fahrer konzipiert, so die Marketinggesellschaft Lukom in einer Mitteilung. Anmeldungen werden bei der Tourist-Information entgegengenommen.

Die Tour führt über drei Fähren: die Neckarfähre bei Neckarhausen, die Rheinfähre zur Kollerinsel sowie die Rheinfähre bei Altrip nach Mannheim. Eine Einkehr ist bei Brühl nach etwa 30 Kilometern auf eigene Kosten geplant. In der Summe umfasst die Streckenlänge 60 Kilometer. Mit Ausnahmen der Rhein- und Neckarbrücke ist der Streckenverlauf eben.

Treff ist um 9.45 Uhr, Abfahrt ist pünktlich um 10 Uhr, der Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt. Die Rundfahrt erfolgt mit einem durchgängigen Tempo von etwa 22 Kilometern pro Stunde über die komplette Strecke. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten ausreichend Getränke mitführen. Im Pannenfall ist ein Rücktransport des Rads durch die Lukom erst nach der Tour möglich.

Die Teilnahme ist kostenlos, geschieht auf eigene Gefahr und ist nur mit einem verkehrssicheren Rad möglich. Da die Teilnahme ist auf maximal 20 Personen beschränkt ist, können nur angemeldete Personen teilnehmen. Anmeldungen sind ausschließlich über die Tourist-Information am Berliner Platz 1 möglich, telefonisch erreichbar unter 0621 512036 oder per Mai an tourist.info@lukom.com.