Kräftig in die Pedale treten, heißt es auch in diesem Jahr wieder in Ludwigshafen. Die Stadt macht zum dritten Mal bei der Aktion Stadtradeln mit. Los geht es am 6. September.

Jeder, der in Ludwigshafen lebt, arbeitet, einem Verein angehört oder eine Schule oder Hochschule besucht, kann vom 6. bis 26. September mitradeln und Kilometer zählen. Um die Menschen zum Radfahren zu motivieren, ist das Stadtradeln als Wettbewerb angelegt. In verschiedenen Teams werden Kilometer gesammelt. Die Gruppen mit den längsten Strecken werden am Ende ausgezeichnet – ebenso die fleißigsten Einzelradler. Wer keine Gruppe selbst gründen oder keiner bestehenden beitreten möchte, kann im „Offenen Team Ludwigshafen“ mitmachen. Stand Freitagmittag waren bereits zwölf Teams angemeldet.

Nach dem Start im Jahr 2019 mit 1094 Teilnehmern waren im vergangenen Jahr laut Stadt 1408 Menschen in 92 Teams dabei. Erradelt wurde eine Gesamtstrecke von 276.217 Kilometern. Die meisten Mitglieder hatte damals das Team des Heinrich-Böll-Gymnasiums mit 244 Mitstreitern. Am meisten Kilometer machte das Team „IGSLO“ der Gesamtschule Oggersheim. Wer in diesem Jahr mitmachen und 21 Tage lang möglichst viel Fahrrad fahren möchte, kann sich ab sofort im Netz anmelden unter www.stadtradeln.de/ludwigshafen.