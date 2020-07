Nun ist es offiziell: Ludwigshafen ist auch in diesem Jahr wieder beim Stadtradeln dabei. Öfter aufs Fahrrad steigen und damit etwas für den Klimaschutz tun – darum geht es bei der Aktion im September.

Dass Mannheim und der Rhein-Pfalz-Kreis wieder mitmachen, ist schon länger bekannt. Die Stadt Ludwigshafen hat zwar immer betont, erneut – und damit zum zweiten Mal – dabei sein zu wollen, einen konkreten Termin gab es bislang aber nicht. Nun steht er fest: Vom 7. bis zum 27. September können alle Menschen, die in Ludwigshafen leben, arbeiten, einem Verein angehören, eine Schule oder Hochschule besuchen, wieder kräftig in die Pedale treten. Beim Stadtradeln geht es darum, für die Stadt und für das eigene Team möglichst viele Kilometer zu sammeln, um am Ende vielleicht sogar Preise zu gewinnen.

Mitmachen geht nur im Team

Jeder Teilnehmer kann selbst ein Stadtradeln-Team gründen oder einem bestehenden beitreten. Wer keine eigene Gruppe gründen oder sich keiner der anderen anschließen möchte, kann dem offenen Team der Stadt Ludwigshafen beitreten. In den drei Aktionswochen sollen laut Stadtverwaltung möglichst viele Wege mit dem Rad zurückgelegt werden. Außerdem werden sogenannte Stadtradeln-Stars gesucht, die in den 21 Tagen komplett auf das Fahrrad umsteigen. Während der Aktionsphase berichten sie über ihre Erfahrungen damit in einem Blog.