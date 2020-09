Auch in diesem Jahr treten die Kirchenradler für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Das Protestantische Dekanat wird vom 7. bis 27. September beim Stadtradeln mit von der Partie sein und im Team „Machmit.machMut – Kirchenradler“ für möglichst viele Radkilometer sorgen (Anmeldungen im Netz: www.stadtradeln.de/ludwigshafen). Los geht’s offiziell am 7. September. Dann können alle, die im Kirchenbezirk Ludwigshafen aktiv sind, dort arbeiten, einer Kirchengemeinde angehören oder sich einfach auch nur der evangelischen Kirche in Ludwigshafen verbunden fühlen, drei Wochen lang fürs Kirchenteam Radkilometer sammeln.

„Entwicklung aktiv vorantreiben“

„Die vergangenen Monate haben gezeigt, wie viel sich mit dem Rad erledigen lässt“, sagt Dekanin Barbara Kohlstruck. Das Dienstrad sei sehr stark ins Bewusstsein gerückt. „Mit der Teilnahme an der Aktion möchten wir diese Entwicklung aktiv vorantreiben.“