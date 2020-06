Seit dem 27. Juni wird in Mannheim fleißig in die Pedale getreten. Bis zum 17. Juli läuft dort wieder die Aktion Stadtradeln, bei der die Teilnehmer versuchen, möglichst viele Kilometer auf dem Fahrrad zu sammeln. Neue Teilnehmer können sich auch jetzt noch jederzeit anmelden. Das geht im Netz unter www.stadtradeln.de/mannheim. Laut Stadtradeln-Internetseite gibt es bislang (Stand Montagmittag) 847 Teilnehmer in 208 Teams.