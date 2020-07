Am 7. September geht es los: das Stadtradeln in Ludwigshafen. Bislang haben sich 213 Radelnde angemeldet – und das in ganz unterschiedlichen Teams.

Es ist damit zu rechnen, dass es bis Anfang September noch deutlich mehr Anmeldungen als die bisherigen 213 werden, die laut Stadtradeln-Internetseite schon vorliegen. Schließlich haben 2019 in Ludwigshafen mehr als 1094 Teilnehmer mitgemacht. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt zum ersten Mal an der bundesweiten Aktion teilgenommen, die zu mehr Radfahren auf Alltagsstrecken motivieren soll. Gemeldet sind bereits knapp 40 Teams. Darunter befinden sich Parteien und Fraktionen ebenso wie Vereine und Unternehmen. Die Staatsphilharmonie ist wieder mit dabei, ebenso die GAG, das Klinikum, die Hochschule und die Pfalzwerke. Da nur mitmachen kann, wer sich einer Gruppe anschließt, gibt es auch das „Offene Team Ludwigshafen“, quasi für jedermann.

1407 Kommunen machen mit

Laut Stadtradeln-Internetseite nehmen in diesem Jahr 1407 Kommunen in ganz Deutschland an der Aktion teil. In 556 Gemeinden oder Städten wurde bereits geradelt, darunter Mannheim. Dort legten 2110 Radelnde gemeinsam 461.836 Kilometer zurück und vermieden laut Stadt Mannheim damit 66.720 Kilogramm CO 2 , da sie das Fahrrad statt eines Autos nahmen. Die Anzahl der Teilnehmer in der Quadratestadt habe sich damit im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt.

Noch Fragen?