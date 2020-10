Die Kampagne Stadtradeln des Klima-Bündnisses, dem größten kommunalen Netzwerk zum Schutz des Weltklimas, war nach Angaben der Ludwigshafener Stadtverwaltung zum zweiten Mal ein voller Erfolg. Möglichst viele Radkilometer sammeln, um aktiv ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen – das hatte sich die Stadt vom 7. bis 27. September vorgenommen. Dieses Ziel wurde mit Bravour gemeistert: Insgesamt radelten 1408 Menschen in 92 Teams eine Strecke von 276.217 Kilometern. „Eine tolle Leistung für die Umwelt und ein eindeutiges Bekenntnis zur nachhaltigen Mobilität“, bilanzierte Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos). In der Kategorie mit den meisten aktiven Radelnden geht das Team „Heinrich-Böll-Gymnasium“ mit 244 Mitgliedern als Sieger hervor. Das radelaktivste Team ist das Team „IGSLO“ der Gesamtschule Oggersheim mit 26.795 geradelten Kilometern. Das Team mit den radelaktivsten Teilnehmern (Kilometer pro Kopf) nennt sich „De Aneliners“, jeder der fünf Teammitglieder fuhr im Durchschnitt 647 Kilometer. In der Einzelwertung der aktivsten Radler setzt sich die Rangliste wie folgt zusammen: 1. Platz: Maria-Isabel Kreutzenbeck, Team „IGSLO“ (1588 Kilometer), 2. Platz: David M., Team „IGSLO“ (1557 Kilometer), 3. Platz: Daniel Kroh, Team „Staatsphilharmonie“ (1401 Kilometer).