Das Ludwigshafener Stadtmarketing sucht noch Teilnehmer für die 2024er-Ausgabe des Stadtradelns vom 9. bis 29. September. Bei der Aktion gehe es darum, gemeinsam Kilometer zu sammeln und aktiv für den Klimaschutz einzutreten, teilt die Stadt mit. Sinn der in vielen Städten stattfindenden Aktion ist es, möglichst viele Kilometer auf dem Rad zurückzulegen. Wenn möglich auch solche, die man eigentlich mit dem Auto gefahren wäre, zum Beispiel den Weg zur Arbeit. Üblicherweise werden aber auch Freizeit-Touren angeboten, die in der Gruppe gefahren werden. So auch in Ludwigshafen: Vom 9. bis 29. September werden sechs Touren durch Stadt und Region gefahren, so das Stadtmarketing. Die ersten 50 Personen, die sich dem Team anschließen, erhalten ein Funktionsshirt als Startgeschenk. Die Feierabendtouren führen immer mittwochs auf etwa 20 Kilometern durch das Stadtgebiet. An Sonntagen gibt es speziell für E-Bike-Radler längere Touren von etwa 60 Kilometern. Diese Touren führen durch die Region rund um Ludwigshafen. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.stadtradeln.de.