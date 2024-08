Das Stadtradeln in Ludwigshafen findet zum sechsten Mal statt. Die Anmeldung läuft bereits und am Montag, 9. September, ist es wieder so weit: Dann ist der Start und jeder Kilometer zählt.

Drei Wochen lang sollen möglichst viele Kilometer und Alltagsfahrten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurückgelegt werden. Nebenbei soll auch die Gemeinschaft gefördert werden, denn radeln kann zwar jeder für sich – aber auch Gruppen sind aufgerufen, sich für die Aktion zusammenzutun.

Stadtradeln ist eine 2008 ins Leben gerufene internationale Kampagne des Klima-Bündnisses mit Schwerpunkt in Deutschland. Seit 1995 ist Ludwigshafen Mitglied im Klima-Bündnis, dem größten kommunalen Netzwerk zum Schutz des Weltklimas, und seit 2019 ist Ludwigshafen aktiv beim Stadtradeln dabei. Organisiert wird die Teilnahme von der Stabsstelle Klimaschutz der Stadtverwaltung Ludwigshafen.

Teilnahme hat auch Vorteil für die Stadt

Dazu sagt Dezernent Alexander Thewalt, in dessen Ressort die Stabsstelle Klimaschutz angesiedelt ist: „Das Ziel der Kampagne ist es ja, nicht nur 21 Tage lang möglichst viele Wege mit dem Rad zurückzulegen. Wir erhoffen uns natürlich auch, dass sich möglichst viele Stadtradeln-Teilnehmende auch darüber hinaus für das Rad begeistern. Dann profitieren nicht nur der Klimaschutz und die persönliche Gesundheit, sondern das Stadtradeln ist dann auch ein Anstoß, das Rad immer öfter und gerade auch bei Kurzstrecken einzusetzen und das Auto stehenzulassen.“

Auch einen weiteren Vorteil, den Ludwigshafen aus der Aktion zieht, nennt Thewalt: „Damit verbunden ist für uns als Stadt auch die Hoffnung, dass wir künftig – trotz unseres nicht ausgeglichenen Haushalts – auch Förderprogramme mit (kleinem) Eigenanteil zur Verbesserung der Rad-Infrastruktur nutzen dürfen, denn hier liegt der stärkste Hebel, um das Radfahren noch attraktiver zu machen.“

Vergangenes Jahr wurde von der Stabsstelle Klimaschutz erfolgreich ein neues Konzept eingeführt: Statt aufwendiger Werbeaktionen im Stadtbild und Preisen für einzelne Radelnde, wurde der Fokus auf die Schulen gelegt, um Kinder und Jugendliche frühzeitig für das Radfahren zu begeistern. Auch 2024 wird dieses Konzept beibehalten.

Mitmachen kann jede und jeder

Die Bedingungen sind einfach: Alle können mitradeln, die in Ludwigshafen wohnen, arbeiten, studieren oder eine Schule besuchen oder einem Ludwigshafener Verein angehören. Die Radlerinnenund Radler schließen sich entweder einem Team an oder gründen selbst eines, das aus mindestens zwei Personen bestehen muss. Wer sich keinem speziellen Team anschließen möchte, kann dem Team „Offenes Team – Ludwigshafen“ beitreten, das von der Stabsstelle Klimaschutz angelegt wurde. Geradelt werden kann alleine oder zusammen mit anderen – ganz nach den persönlichen Vorlieben. Es zählen alle im Aktionszeitraum geradelten Kilometer – egal, wo diese zurückgelegt werden.

Alle Radelnden erhalten nach dem Aktionszeitraum von der Stadt Ludwigshafen per E-Mail sowohl eine Teilnahme-Urkunde als auch einen Rückblick auf das Stadtradeln 2024. Die Gewinnerschulen der beiden Kategorien „Anzahl der Kilometer pro Gesamtzahl der Schüler der Schule“ und „Anzahl der Fahrten pro Gesamtzahl der Schüler der Schule“ erhalten Geldpreise, die von der Sparkasse Vorderpfalz gesponsert werden.

Noch Fragen?

Insgesamt acht Radtouren sowie eine Rad-Codierungsaktion werden im Stadtradeln-Zeitraum angeboten. Nähere Infos und Anmeldemöglichkeiten finden sich auf www.stadtradeln.de/ludwigshafen. Dort finden sich auch weitere Informationen, Tipps zu Radtouren, Antworten auf häufig gestellte Fragen sowie die Kontaktdaten der Stabsstelle Klimaschutz der Stadtverwaltung, die das Stadtradeln in Ludwigshafen organisiert.