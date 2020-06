Die CDU-Stadtratsfraktion wird in der nächsten Stadtratssitzung beantragen, dass sich Ludwigshafen wieder an der Aktion Stadtradeln beteiligt. Die Premiere sei erfolgreich gewesen, betont Constanze Kraus, mobilitätspolitische Sprecherin. 1094 Menschen traten im September 2019 drei Wochen lang kräftig in die Pedale und erradelten 214.584 Kilometer. Kraus ist überzeugt: „Die Aktion hat das Fahrradfahren in unserer Stadt noch einmal populärer gemacht.“ In diesem Jahr hätten sich schon über 1000 Kommunen am Stadtradeln beteiligt und dabei fast fünf Millionen Kilometer erradelt. „Da wären wir gerne wieder dabei“, so Kraus. Sowohl die Corona-Pandemie als auch die Klimaproblematik machten einen Umstieg auf das Zweirad wünschenswert. In Ludwigshafen ist jedoch noch keine Entscheidung über eine erneute Teilnahme an der Aktion gefallen, die Arbeit an einer Lösung läuft noch im Rathaus. Klar ist: Mannheim und der Rhein-Pfalz-Kreis sind dabei.