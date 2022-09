Mehr als 100 Teams mit bisher rund 600 Teilnehmern haben sich bisher zum Stadtradeln in Ludwigshafen angemeldet. Vergangenes Jahr wurden in 75 Teams von 1174 Teilnehmern insgesamt 259.243 Kilometer geradelt. Damit wurde schon vor dem Start am Dienstag die Anzahl der Teams im Vorjahr übertroffen.

Bis 26. September können Mitglieder des Stadtrats sowie alle Menschen, die in Ludwigshafen leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen bei der Kampagne mitmachen. Die Kampagne wird vom Klima-Bündnis, dem größten kommunalen Netzwerk zum Schutz des Weltklimas, koordiniert. Ludwigshafen ist seit 1995 Mitglied und beteiligt sich in diesem Jahr zum vierten Mal an der Aktion.

Stadtradeln hat sich mittlerweile zur weltgrößten Fahrradkampagne entwickelt: 2021 legten fast 800.000 Teilnehmer aus 2094 Kommunen 160 Millionen Kilometer mit dem Rad zurück und vermieden dabei fast 23.000 Tonnen CO 2 im Zeichen des Klimaschutzes und der Radverkehrsförderung.

Jeder kann ein Team gründen oder einem bereits bestehenden beitreten, um am Wettbewerb teilzunehmen. Anmelden können sich Interessierte noch bis zum Ende des Aktionszeitraums unter www.stadtradeln.de/ludwigshafen.

Übersicht im Netz

Diejenigen, die kein eigenes Team gründen oder sich keinem der anderen Teams anschließen möchten, können dem offenen Team der Stadt beitreten. In den drei Aktionswochen – und natürlich darüber hinaus – sollen möglichst viele Wege mit dem Rad zurückgelegt werden. Dabei zählen auch die außerhalb der Stadt geradelten Kilometer. Die Kilometer werden über den sogenannten Online-Radelkalender entweder auf der Webseite manuell eingetragen oder direkt über die Stadtradeln-App getrackt. Auf die fleißigsten Radler warten attraktive Preise.

Auf der Stadtradeln-Webseite der Stadt ist eine Übersicht an Angeboten für organisierte Radtouren aber auch Anregungen für individuelle Routen. Zudem lädt die städtische Mitarbeiterin Angela Plogsties-Rudnick alle Interessierten zum gemeinsamen Pendeln von Bad Dürkheim nach Ludwigshafen ein. Sie pendelt die Strecke bereits seit vier Jahren regelmäßig mit dem Rad und findet, das sei eine echte Alternative zu Auto oder Bahn. Um vorherige Anmeldung wird gebeten. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos) hoffen auf eine weiterhin rege Teilnahme, um dadurch aktiv ein Zeichen für mehr Klimaschutz und mehr Radverkehrsförderung zu setzen.

Faire Woche und Umweltkino

Passend zu nachhaltiger Mobilität findet im gleichen Aktionszeitraum die bundesweite faire Woche statt, an der sich Ludwigshafen wieder vom 16. bis 30. September beteiligt. Als frisch ausgezeichnete 800. Fairtrade-Stadt Deutschlands beschäftigt sich LU dieses Jahr neben den CO 2 -Einsparungen mit weiteren Nachhaltigkeitszielen, so auch dem fairen Handel und nachhaltigem Konsum. Die Steuerungsgruppe „Fairtradetown LU“ eröffnet am 16. September mit dem Film „The True Cost“ die diesjährige faire Woche beim Umweltkino der Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH (GML). Der Film zeigt die Folgen der modernen Modeindustrie mit ungerechten Arbeitsbedingungen und schädlichen Umweltauswirkungen. Mehr dazu im Netz unter www.faires-lu.de.

Ebenfalls im Zeichen der Nachhaltigkeit präsentieren die fünf Kommunalunternehmen GML, Wirtschaftsbetrieb (WBL), Technische Werke (TWL), Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) und der Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Dürkheim (AWB) unter der Schirmherrschaft von Alexander Thewalt in diesem Jahr vom 16. bis 18. September das Umweltkino. Sie haben sich zusammengetan und zeigen im ehemaligen Hallenbad Nord an drei Tagen Filme zum Thema Umwelt. Weitere Infos unter www.gml-ludwigshafen.de/veranstaltungen-2022-0.