In Mannheim ist am Sonntag auf eindrucksvolle Weise der Startschuss für die Aktion Stadtradeln gefallen. An einer Sternfahrt zur Bundesgartenschau nahmen Hunderte Radler jeden Alters teil.

„Das Stadtradeln wird seit Jahren immer beliebter“, sagte Elke Zimmer, Staatssekretärin im Stuttgarter Verkehrsministerium, bei der Auftaktveranstaltung. Auch in Mannheim können radelnde Bürger nun in Teams Fahrradkilometer sammeln und so ein Zeichen setzen für Klimafreundlichkeit und eine bessere Förderung des Radfahrens. Am 28. Juni werden im Technoseum die Teams ausgezeichnet, die am meisten Kilometer erradelt haben. Ziel der Kampagne ist es, mehr und mehr Menschen vom Auto aufs Rad zu bringen. Laut der Organisation Klima-Bündnis sind in deutschen Großstädten knapp die Hälfte alle Autofahrten kürzer als fünf Kilometer. Diese Entfernung ließe sich in aller Regel auch gut, und oft sogar schneller mit dem Fahrrad bewältigen. „Diese positive Aufforderung, das eigene Mobilitätsverhalten zu überdenken, ist die große Stärke der Kampagne“, sagte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) am Sonntag. Die aber nur fruchten könne, wenn die Politik alles dafür tue, um eine gut ausgebaute Infrastruktur bereitzustellen. Zuvor waren mehrere Hundert Radfahrende bei einer Sternfahrt des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) aus der ganzen Region in die Stadt gekommen. Die letzte Etappe startete um die Mittagszeit vom Wasserturm aus zum Bundesgartenschaugelände. Angeführt wurde der Zug von der Bewegung Kidical Mass Mannheim, die sich für kinderfreundliche Straßen einsetzt. Weitere Aktionen in Mannheim während der Stadtradeln-Wochen finden sich im Internet unter stadtradeln.de/mannheim.