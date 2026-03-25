Gleich mehrfach hat es Ziegennachwuchs in den Mannheimer Stadtparks gegeben. Zwei Göinge-Ziegen wurden auf dem Bauernhof im Luisenpark geboren. Die Zwillinge sind ein weibliches Jungtier und ein Bock. Beide haben weißes Fell. Nach der Geburt waren sie schon recht fit, mittlerweile sind sie sogar schon im Gehege unterwegs.

Auch im Herzogenriedpark gab es 2026 Nachwuchs: Nach zwei schwarzen Zackelschaf-Böcken wurde ein Zicklein im Zwergziegen-Gehege geboren. Laut Mitteilung ist mit noch mehr Ziegennachwuchs zu rechnen.