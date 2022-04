In der Nacht vom 8. auf 9. April sind im Ludwigshafener Stadtgebiet zahlreiche Bäume wegen der Schneelast umgeknickt. Mitarbeiter des Bereichs Grünflächen beim Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) sind dabei, umgefallene Bäume und abgebrochene Äste in Parkanlagen und Friedhöfen sowie an Straßen abzuräumen. Die Stadtverwaltung empfiehlt, insbesondere das Maudacher Bruch, die Parkinsel und weitere bewaldete Gebiete aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres nicht zu betreten. Der Wildpark wurde bereits gesichert und bleibt geöffnet, teilt die Stadt weiter mit. Bürger können abgebrochene Bäume oder größere Äste in öffentlichen Anlagen per E-Mail an gruenflaechen-friedhoefe@ludwigshafen.de mit genauer Lagebezeichnung melden oder per Telefon durchgeben: 0621 504-3067 oder 504-3380. Der WBL weist ferner darauf hin, dass Grünmaterial von Ludwigshafener Privathaushalten in den Wertstoffhöfen kostenfrei angeliefert oder am Tag der Grünabholung auf den Gehweg gelegt werden kann. Der Termin steht im Abfallkalender.