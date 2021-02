Nach dem Hochwasser der vergangenen Tage ist der Stadtpark auf der Parkinsel auch weiterhin gesperrt, „weil durch die Aufweichung des Bodens durch das Hochwasser die Standsicherheit der Bäume geprüft werden muss“, wie ein Stadtsprecher auf Nachfrage mitteilt. Am vergangenen Wochenende hatten zahlreiche Menschen das Betretungsverbot ignoriert – der Kommunale Vollzugsdienst erwischte am späten Sonntagnachmittag 200 Menschen beim gefährlichen Spaziergang am Rhein. Ob es seitdem weitere Verstöße vor Ort gab, hat die Stadt auf Nachfrage nicht beantwortet.