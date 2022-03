Immer einen Abstecher wert: „Die Parkinsel ist auch in der zweiten Reihe schön und lädt zu jeder Jahreszeit zum Spazierengehen ein“, schreibt Leserin Marion Maass zu ihrer Aufnahme. Die Parkinsel ist nicht natürlichen Ursprungs, sondern entstand durch den Bau des Luitpoldhafens in den Jahren 1893 bis 1898 aus einem abgetrennten Mundenheimer Gemarkungsteil. Entlang der Uferlinie stand schon damals ein dichter Auwald, das Mundenheimer Wäldchen.

Austragungsort des Filmfestivals

Seit 1968 ist die Parkinsel, die gegenüber dem Mannheimer Stephanienufer und der Reißinsel liegt, eigentlich keine Insel mehr, da sie mit einem Damm wieder mit dem Festland verbunden wurde. Seit 2005 wird im laut Verwaltung rund 28 Hektar großen Stadtpark auf einem Areal von etwa einem Hektar das Festival des deutschen Films ausgetragen. Die 18. Auflage läuft vom 24. August bis 11. September. Wenn Sie sich auch an unserer März-Aktion „Schönes LU“ beteiligen wollen, schicken Sie ein Bild mit ein paar erläuternden Worten zum Motiv einfach per E-Mail an redlud@rheinpfalz.de.