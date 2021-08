Warum der Stadtpark nach dem Hochwasser noch länger gesperrt war, wie es den Bäumen auf der bei Spaziergängern so beliebten Parkinsel geht, warum und wie viele gefällt werden, erklärt Gabriele Bindert. Die 60-Jährige ist Leiterin des Grünflächenamts der Stadt.

Es gibt nicht viele Parkbesucher, deren Blick sich bis zu den Spitzen der Bäume richtet. Daher fallen die Mitarbeiter der Stadt bei Baumkontrollen auf. Was ist mit dem bloßen Auge zu erkennen, was nicht?

Totholz, Astabrisse, Höhlungen, Pilzfruchtkörper und Auffälligkeiten bei der Belaubung seien erkennbar, Fäule in Höhlungen und das Ausmaß der Höhlungen seien nicht zu sehen, so Bindert.

Mit welchen Hilfsmitteln kann man Probleme eines Baums erkennen – und was ist da zu sehen?

Druckzwiesel an Baumgabelungen, Austriebe und Risse kann man Bindert zufolge mit einem Fernglas erspähen und beurteilen. Bei einem Anfangsverdacht für das Vorliegen eines Problems wird mit dem Hubsteiger in die Krone hochgefahren.

Der Stadtpark verfügt über einen Hartholz-Auenwald.

Welche Bäume kommen am häufigsten vor, wie alt sind sie, und welche sind die größten Sorgenkinder?

Ahorn ist laut Bindert mit 1373 Exemplaren die am häufigsten vertretene Art. Es folgen Hainbuche (373), Eiche (316), Esche (234), Eibe und Platane (jeweils 115). In 2020 bis April 2021 wurden 137 Bäume wegen der Diagnose Rußrindenkrankheit gefällt, 32 waren abgestorben, 50 aus anderen Gründen. 40 Bäumen wurde ein Kronensicherungsschnitt verpasst, an 21 Kronen gab es Teileinkürzungen, an 50 wurde die Pilzkrankheit Massaria beseitigt, an 249 wurden Totholzbeseitigungen durchgeführt. Platanen sind mit zirka 130 Jahren die ältesten Bäume auf der Parkinsel.

Welche Baumarten im Park sind besonders bedroht?

Bedroht, speziell durch Trockenheit und dadurch bedingte Krankheits- und Schädlingsanfälligkeit, sind laut Bindert Ahornarten – vor allem wegen der Rußrindenkrankheit.

In den Vorjahren wurden viele Bäume gefällt. Wann werden Säge oder Axt angesetzt?

Wenn der Baumkontrolleur zur Feststellung gelangt, dass ein Baum nicht mehr verkehrssicher ist, also eine Gefährdung für die Allgemeinheit darstellt, muss er gefällt werden, erklärt die Expertin. Zudem, wenn klar ist, dass auch Schnittmaßnahmen, wie Kronenreduktionen, den Baum nicht mehr sichern können. Erst dann werde er zur Fällung freigegeben, wobei es unterschiedliche Stufen gebe, innerhalb derer er gefällt werden muss: binnen von zwei Tagen, zwei Wochen oder innerhalb des Fällzeitraums 1. Oktober bis Ende Februar.

Welche Baumarten kommen bei Neuanpflanzungen in Frage?

„Aktuell pflanzen wir keine mehr nach, da die Freiflächen wichtig sind. Nachpflanzen würden wir Schwarzerle, Schwarzpappel und Eichen.“

Stadtweit gibt es rund 134.000 Bäume, wie viele davon stehen im Stadtpark?

Laut Bindert sind es 3344 Bäume in dem rund 34 Hektar großen Landschaftsschutzgebiet.

Während des Hochwassers ist der Park länger gesperrt gewesen. Warum war das notwendig?

„Das Hochwasser unterspült die Wurzeln, schwemmt die Feinanteile aus. Das kann zu einem Wackeln der Bäume bis hin zu einem Umstürzen führen. Um Besucher davor zu schützen, musste gesperrt werden“, so Bindert.

Welche Folgen hat ein Hochwasser für den gesamten Park?

Bindert zufolge können Wege und Baumwurzeln unterspült werden. Je nach Höhe des Hochwassers, können Schwemmteile Passanten gefährden.

Bei der Parkpflege wurde dazu übergegangen, wilder anmutende Ecken einzurichten, in denen Altholz liegenbleibt. Welchen Zweck erfüllen diese Bereiche?

Diese sogenannten Haufwerke sollen die Biodiversität stärken, Raum für Lebewesen, wie Insekten und Pflanzen bieten, erläutert Bindert.

Die drei heißen Sommer der Vorjahre haben den Pflanzen in der Stadt zugesetzt. Wie kommen die Bäume im Stadtpark damit klar?

Wasser in der Nähe und der Altbaumbestand sorgen laut Bindert zunächst für ein größeres Durchhaltevermögen. „Allerdings ist das auch von Art und Alter des Baums abhängig, denn die schon lange dort stehenden Bäume haben ein stärkeres Wurzelsystem und sind nicht ganz so empfindlich wie jüngere“, erklärt sie. Die Empfindlichkeit und Schwächung gegenüber Krankheiten zeige sich insbesondere an Berg- und Spitzahorn mit der Rußrindenkrankheit und an Buchen mit Sonnenbrand und der Schleimflusskrankheit.

Wie werden Grünflächen und Wiesen im Park gepflegt?

Sie werden gemäht, das Mähgut wird abgeräumt, so Bindert.

Der Weißanstrich an Jungbäumen ist gegen die starke Verdunstung. Was steckt dahinter?„Die Rinde der Jungbäume ist noch nicht so widerstandsfähig, sie würde aufreißen, austrocknen und absterben. Der Weißanstrich schützt vor extremer Sonneneinwirkung und zwingt den Baum so, nicht am Stamm Austriebe zu bilden, um sich zu schützen. Das würde wieder zu einer Erhöhung des Pflegeaufwands führen“, informiert die Expertin.

Bäume brauchen Wasser. Die Stadt hat die Aktion „Ran an die Kanne“ ins Leben gerufen – und Bürger gebeten, Bäume in ihrer Umgebung zu gießen. Wie ist die Resonanz?

„Bislang ist die Resonanz in den sozialen Medien gut“, sagt Bindert. „Die Menschen sehen die Not der Bäume, und immer mehr nehmen den Aufwand auf sich, den Baum vor der Haustür zu gießen. Die Aktion selber soll noch bekannter werden. Aus dem Grund setzen wir da auf Wiederholung der Aktion in 2021.“

Die Stadt bietet Baumpatenschaften an – auch im Stadtpark?

Die Übernahme von Baumpatenschaften sei grundsätzlich für jeden städtischen Baum möglich, so Bindert. „In der Regel ist es am sinnvollsten, die am stärksten gestressten Bäume, nämlich die an Straßen, in Patenschaft zu übernehmen. Da kommt man am leichtesten mit dem Wasser hin und kann sich auch um die Pflege der Baumscheibe kümmern.“

Zur Person: Gabriele Bindert

Die Frankenthalerin ist seit Januar 2020 Bereichsleiterin Grünflächen und Friedhöfe beim Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL). Bindert hat Landschaftsarchitektur studiert und kam nach verschiedenen Stationen 2005 zur Stadtverwaltung Ludwigshafen, wo sie sich als Abteilungsleiterin Grünconsulting beim WBL ebenfalls schon um die Grünflächen gekümmert hat. Als Bereichsleiterin ist sie für rund 230 Mitarbeiter zuständig. Gemeinsam mit diesen kümmert sie sich um die Friedhöfe, den Wildpark in Rheingönheim, die Bäume, die Landschaftspflege sowie den Bestattungsdienst. In ihrer Heimatstadt Frankenthal engagiert sie sich als Vorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion und des Kreisverbands der Partei. Zudem repräsentiert sie die Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur als Vizepräsidentin.