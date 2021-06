Für das Ausstellungsprojekt „Jugendwelten – Jugendträume“ im Winter 2021 sucht das Stadtmuseum Menschen ab 15 Jahren, die ihre Jugend in Ludwigshafen erleben oder erlebt haben. Im Zeitraum Juli/August sollen Videoporträts im Stadtmuseum gefilmt werden, in denen die Porträtierten – unterstützt durch einen Fragenkatalog zur Vorbereitung – von ihren Wünschen für die Zukunft in ihrer Jugendzeit erzählen, von Sorgen, von schönen und unvergesslichen Erlebnissen. Ausgewählte Passagen werden in einer Video-Installation nach kulturwissenschaftlichen Kriterien zueinander in Beziehung gesetzt, um ein Licht auf die Lebenswelten von gegenwärtigen und „ehemaligen“ Jugendlichen verschiedener Generationen zu werfen. Angesprochen sind Menschen, die in einem Zeitraum ab etwa 1940 bis heute den Lebensabschnitt vom 15. bis 25. Lebensjahr überwiegend in Ludwigshafen verbracht haben. Alter, Geschlecht, kulturelle Herkunft, Stadtteil, Ausbildung, Gesundheitszustand oder auch Hobbys spielen keine Rolle. Als Dankeschön erhalten alle den gesamten Mitschnitt ihres persönlichen Erfahrungsberichts.

Kontakt



Interessierte wenden sich an Regina Heilmann, Leiterin des Stadtmuseums, unter E-Mail regina.heilmann@ludwigshafen.de oder unter Telefon 0621/504-2580.