Das Ludwigshafener Stadtmuseum ist auf der Suche nach Geschichten aus der Corona-Zeit. Positiven Geschichten, die Zuversicht verbreiten. Ein erster Beitrag stammt von der im Hemshof lebenden Italienerin Giuseppina Goduto.

Hefe. Aus irgendeinem Grund war es ausgerechnet Hefe, die neben Toilettenpapier, Seife und Nudeln wochenlang ausverkauft war, weil Menschen sie in Hamstermanier meinten bunkern zu müssen. Was sie mit all den Kilo Hefewürfeln machten, ist noch nicht geklärt. Ein Auswuchs des plötzlichen Hefemangels waren exorbitante Preise.

Giuseppina Goduto hat ihn frühzeitig kommen sehen und, sensibilisiert durch Nachrichten aus Italien, schon im Januar versucht, selbst Hefe herzustellen. „Um vor allem stets genügend Brot für ihre Familie zur Verfügung zu haben“, wie das Stadtmuseums mitteilt. Ende März war die „Hope“ (Hoffnung) genannte Mutterhefe bereit für den ersten Einsatz. Goduto hat inzwischen ein Back- und Kochbuch mit Rezepten mit Mutterhefe verfasst. Und sie hat Museumsleiterin Regina Heilmann von ihrer neuen Leidenschaft erzählt. Das Video steht im Netz und ist für die nachfolgenden Generationen ein schönes Dokument aus einer Zeit, in der ein Virus die Welt fest im Griff hatte.

Unter dem Titel „Luxus in LU? Persönliche Kostbarkeiten und individuelle Lebensqualitäten in Zeiten von Corona“ sollen weitere Geschichten dieser Art gesammelt werden.

Kontakt

Regina Heilmann ist erreichbar unter Telefon 0621/504-2574, E-Mail an stadtmuseum@ludwigshafen.de. Im Netz: www.ludwigshafen.de/lebenswert/stadtmuseum